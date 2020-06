Vuilvissen moet Middelburgse grachten schoon houden

Wethouder Chris Dekker hielp vanmorgen een handje mee (foto: Omroep Zeeland)

Roland van Banning is schipper van de rondvaartboot in de stad en kent daardoor de Middelburgse wateren als de beste. Hij vaart een paar keer per dag met toeristen en ziet dagelijks bergen afval in het water drijven. "Ik kan het niet verkopen aan mijn klanten om langs die soms enorme troep te varen, aldus Van Banning."

'Hopelijk krijgen mensen besef'

Het is al lang een doorn in het oog voor hem en hij is blij met het initiatief. Samen met de gemeente Middelburg, ondernemersvereniging VOM en Service Centrum Middelburg gaat hij iedere maandagochtend om half negen op pad met boot, vuilniszakken en vuilgrijpers. "We hopen ook dat mensen besef krijgen als ze horen en zien dat we dit doen."

Een gedeelte van de vangst na een ochtend (foto: Omroep Zeeland)

Van Banning is in die jaren al veel gekke dingen tegen gekomen in de Middelburgse wateren. Kerstbomen, verkeersborden, complete plastic zakken, maar vooral klein afval wat in een prullenbak thuis hoort.

Subsidiepotje

Wethouder Chris Dekker (SGP) hielp vanmorgen mee bij de symbolische start van dit initiatief. De opruimkosten worden deze zomer betaald uit een subsidiepotje dat er speciaal is om zwerfafval in de stad op te ruimen. Medewerkers van Service Centrum Middelburg en Roland van Banning gaan vanaf volgende week iedere maandag samen op pad om de Middelburgse grachten schoon te houden.