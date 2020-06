Werk aan damwanden Westkade Sas van Gent van start

Remco Kok van Walhout Maritime voert de regie over het herstelproces. Het begint met het plaatsen van damwanden aan de waterkant. "Dan is de waterkering weer geborgd", aldus Kok. Daarnaast komt er een ankerwand in de grond. Daarna worden beide wanden met ankers aan elkaar bevestigd en is het stuk kade weer stabiel en kan de opbouw beginnen.

Trillen en niet heien

Het stuk dat wordt aangepakt is tweehonderd meter lang. De damwanden worden de grond in getrild en niet met een heimachine de grond in geslagen. Edwald Segers van Rosier hoopt daarmee dat de geluidsoverlast voor Sas van Gent mee gaat vallen: "Mensen merken er als het goed is heel weinig van".

Stukken damwand die gebruikt gaan worden bij de Westkade (foto: Omroep Zeeland)

Werk dat begint, moet ook een keer eindigen. Toch waagt niemand zich aan het noemen van een datum waarop de Westkade weer open is voor al het verkeer. Segers van Rosier: "We gaan er wel van uit dat het einde van het jaar niet haalbaar is. Ik ben liever wat voorzichtiger en realistisch dan dat we opnieuw mensen moeten teleurstellen."