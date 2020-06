Ieren gaan vrijuit voor Illegale jacht met windhonden

Windhond (foto: Bergadder (via pixabay))

De mannen werden in oktober 2017 betrapt toen ze in een weiland aan de Kanaalweg bij Axel aan het jagen waren met jachthonden. Een jachtopziener schakelde de politie in. De Ieren gingen er vandoor toen ze de agenten zagen, maar konden later worden aangehouden in hun auto.

Hare cousing

Het jagen met windhonden was lange tijd legaal in Groot-Brittannië en Ierland. Toen autoriteiten merkten dat er veel geld werd ingezet tijdens deze zogenoemde 'hare cousing', werd het verboden. Sindsdien komen jagers hun illegale praktijken uitvoeren op het Europese vasteland.

De mannen gebruikten hun windhonden voor het vangen van de dieren. De honden zijn snel genoeg om vluchtende hazen in te halen en te doden. De dieren zijn speciaal gefokt voor zowel de jacht als voor hondenraces. Het jagen met honden is ook in Nederland verboden.

Gokken

De jacht wordt vaak gefilmd en doorgespeeld aan gokkers in het Verenigd Koninkrijk, die grof geld inzetten op de hond die volgens hen als eerste een haas zal pakken of de meeste hazen zal doodbijten. Of de aangehouden Ieren ook daadwerkelijk 'hare cousing' uitvoerden in Axel is onduidelijk.

De vijf Ieren zijn tussen de 30 en 62 jaar oud. Een van de vijf, een 38-jarige man, werd ook verdacht van stroperij in Zaamslag. Door corona mochten de verdachten het Verenigd Koninkrijk niet verlaten. Ze waren daarom niet aanwezig bij de rechtszaak.

