Willemien, de bekendste bruinvis in de Oosterschelde, dood gevonden

Bruinvis met kalf in de Oosterschelde (archief) (foto: Stichting Rugvin)

Bij het bergen van het dier zijn identificatiefoto's gemaakt. Die foto's leverden een match op met een bij Stichting Rugvin bekende bruinvis: bruinvis L008R003. Willemien zwom al zeker sinds 2011 rond in de Oosterschelde.

Willemien is een van de eerste bruinvissen die opgenomen was in de database van Stichting Rugvin. In 2011 werd het dier voor het eerst gefotografeerd en kreeg hij de naam Willem. Toen in juli 2017 Willem gezien werd met een kalfje, bleek Willem een een vrouwtje en werd hij omgedoopt tot Willemien. Tussen 2011 en 2019 is Willemien in totaal 34 keer gefotografeerd door de stichting.

Willemien is de derde keer dode bruinvis in de Oosterschelde die geïdentificeerd is met behulp van de database van Stichting Rugvin. De stichting denkt ondertussen alle bruinvissen in de Oosterschelde in kaart te hebben gebracht.

