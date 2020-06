Drukte op de dierenambulance leidt tot zoektocht naar nieuwe vrijwilligers

Marleen van de Velde is sinds negen jaar vrijwilliger op de dierenambulance. "Ik ben er een beetje ingerold. Het is fijn om te doen. Je kunt het verschil maken voor dieren en soms ook voor de baasjes."

Niet altijd alleen maar leuk

Toch is het niet altijd alleen maar leuk. "Zo'n geval als dat levende konijntje dat in de glasbak was gegooid en een dag later overleed, dat is niet leuk. Toch haal ik er veel voldoening uit om dieren te helpen en leed te besparen."

Het konijntje dat levend in een glasbak werd gegooid (foto: Dierenambulance Zeeland)

Op dit moment is het erg druk met meldingen over vogels. "Het regent jonge vogeltjes, omdat het zo droog is zijn ze allemaal erg mager. In deze coronatijd zien we sowieso aan het aantal meldingen dat mensen meer buiten zijn en dus ook meer zien."

Van koolmeesjes tot honden

De meldingen waar de vrijwilligers op afgaan verschillen enorm. Van een uiltje in prikkeldraad, een nestje koolmeesjes zonder moeder tot een weggelopen hond. "Huisdieren brengen we naar het asiel. Wilde dieren zoals egeltjes en vogels gaan eerst naar een doorgeefadres in Hoek en vervolgens naar de Mikke in Middelburg."

Vrijwilliger Marleen op zoek naar de gewonde meeuw (foto: Omroep Zeeland)

De dierenambulances rijden 24 uur per dag, zeven dagen per week rond door Zeeland om dieren in nood te helpen. Jaarlijks verwerken ze 2000 meldingen. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen dreigt een tekort aan vrijwilligers.

Dierenliefde en gezond verstand

Marleen van de Velde hoopt dan ook nieuwe aanmeldingen. "Het is soms lastig om 24 uur beschikbaarheid te bolwerken. Iedereen die liefde voor dieren heeft en dosis gezond verstand kan vrijwilliger worden. De rest word je aangeleerd."