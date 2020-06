Bomen vergiftigd Middelburg: 'Het spul ruikt naar de gifkast van mijn opa'

Middelburger en oud-wethouder Arjan Beekman loopt vaak over het fietspad aan de Nieuwenhovenseweg in zijn woonplaats. Vlak voordat de weg de President Rooseveltlaan kruist, staan de twee vergiftigde bomen. "Het viel me op dat er eentje geen blad meer heeft. Toen ik de stam bekeek zag ik dat er een gat in de boom is geboord." Als Beekman zijn vinger in het gat stopt zit er stinkend spul aan."Het ruikt naar de gifkast van mijn opa, dus het is geen wonder dat deze boom dood is. Hij is vergiftigd."

Round-up

Groot was zijn verbazing toen hij zag dat ook de boom ernaast achteruit ging. Ook daar zat een gat in met hetzelfde spul. Beekman vermoedt dat het Round-up is. Een verdelgingsmiddel dat vroeger door gemeenten en hoveniers werd gebruikt om onkruid te bestrijden. Sinds een paar jaar is het middel verboden in de groenvoorziening en voor particulieren.

Tienduizenden euro's schade

Beekman heeft zowel de politie als de gemeente Middelburg ingelicht, aangezien de bomen eigendom zijn van die laatste. "Dit zijn hele dure bomen. Zeker als ze zo volgroeid zijn als deze, dan spreek je zeker over tienduizenden euro's schade. En voordat hier weer zo'n boom staat, ben je jaren verder. Het is zonde. Blijf gewoon met je handen van bomen af."