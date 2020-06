Campingeigenaren Wolphaartsdijk delen voor 20.000 euro aan horecavouchers uit

Jacco Jasperse (midden) heeft een voucher overhandigt aan zijn vast gasten (rechts) (foto: Omroep Zeeland)

Met de actie 'recreatie helpt de horeca' hopen de campingeigenaren dat hun gasten op bezoek gaan bij lokale horecaondernemers. "Want als de horeca omvalt dan valt de recreatie ook om", zegt Piet Verburg, eigenaar van camping De Haas. "We zitten in een zware tijd. Voor de één wat meer dan voor de ander, daarom willen we met elkaar delen. "

Minimaal twee vouchers per gezin

Duizend vouchers van twintig euro zijn er te verdelen. "Iedereen krijgt minimaal twee bonnen", vult echtgenote Joke Verburg aan. "Onze gasten hebben een gezellige avond. De horeca krijgt een boost. De gasten komen misschien ergens waar ze nog nooit geweest zijn en misschien vinden ze het wel zo leuk, dat ze nog een keer terug komen. "

Lia en Jaap uit Sint Maartensdijk komen al jaren naar camping De haas. Ze zijn blij verrast. "Het is een sterk initiatief. dit zie je niet vaak. We gaan dit zeker goed besteden en we geven zeker meer uit dan die 40 euro."

Een klap geld

Dat het best een klap geld is, daar is Jacco Jasperse van camping Het Veerse Meer het wel mee eens. "Maar we hebben er wat voor over om de horeca hier te redden. We kunnen niet zonder ze. Zonder horeca ben je alleen maar een camping en zitten je gasten in hun tentje zonder dat ze ergens wat kunnen gaan eten of drinken.

Jasperse hoopt dat zijn gasten de geste ook waarderen. "We hebben veel vragen gehad, ook lastige, omdat we niet open konden. We hopen hiermee ook te kunnen laten zien dat we blij zijn dat ze er weer zijn."