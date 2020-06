Goedemorgen: Toekomst van getijdencentrale onzeker en Middelburgse boom vergiftigd

Tidal Technology Center Grevelingendam (foto: BT Projects)

De SGP in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gevolgen van de droogte in Zeeland. Volgens Chris Stoffer, Tweede Kamerlid namens de christenbroeders, doet minister Cora van Nieuwenhuizen niet genoeg om de droogte en verzilting tegen te gaan.

Boom vergiftigd

Twee bomen aan de van Nieuwenhovenseweg in Middelburg zijn waarschijnlijk vergiftigd. De vergiftiging werd ontdekt door Middelburger en oud-wethouder Arjan Beekman, die vaak langs de weg wandelt. "Het ruikt naar de gifkast van mijn opa, dus het is geen wonder dat deze boom dood is. Hij is vergiftigd", aldus Beekman. De oud-wethouder vermoedt dat de bomen zijn vergiftigd omdat de dader de bomen eigenlijk weg wil hebben.

In de bomen aan de Nieuwenhovenseweg in Middelburg is een gat geboord waar gif in is gespoten (foto: Omroep Zeeland)

Eigenaren van camping De Haas in Oud-Sabbinge en camping Het Veerse Meer in Wolphaartsdijk delen voor 20.000 euro aan horecavouchers uit aan hun gasten. Op die manier willen de campinghouders de lokale horeca een steuntje in de rug geven in de coronacrisis. "Want zonder horeca geen recreatie", zegt Piet Verburg, eigenaar van camping De Haas.

Kat geniet in de zon in Kloetinge (foto: Erica van Leeuwen-De Bruijn)

Het weer:

Vanochtend is het heel rustig en helder weer, met bijna geen wind en een temperatuur van 11 tot 16 graden. Later vanochtend en vanmiddag is er een zwakke oostenwind en is het ook heel zonnig, met een paar kleine

stapelwolken. Maximumtemperatuur 24 a 25 graden.