Statenlid Bos uit ledenraad CZ na kwetsende tweet

Bos lag onder vuur na een tweet waarin hij de partijtop van GroenLinks vergeleek met mensen met het syndroom van down. CZ nam eerder al afstand van die vergelijking en zei dat Bos meerdere keren op sociale media in de fout was gegaan.

Bos bood diezelfde avond nog excuses aan voor de verwijderde tweet. "Fouten toegeven is niet gebruikelijk, maar ik ga dat toch doen", schreef hij destijds. "Deze avond heb ik een dom twitterbericht geplaatst. Dat had ik niet moeten doen. Het was absoluut niet mijn bedoeling iemand te beledigen of te kwetsen. Ik heb het bericht verwijderd. Excuus." Dat is meteen de laatste tweet van Bos geweest.

