Receptioniste Provinciehuis: 'Het wordt gelukkig weer wat drukker!'

Corine de Bruyne, receptioniste van het Provinciehuis in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Hoe was het hier aan de receptie toen in maart de coronacrisis begon?

Sinds twee jaar staan we in de hal om de mensen persoonlijk te ontvangen vanwege de hospitality. Maar we zijn in maart meteen verplaatst naar onze oude balie achter glas. Dat was de eerste maatregel. Langzaamaan kwam daar van alles bij. Er werden overal dispensers geplaatst en we moesten onze handen desinfecteren. Op een gegeven moment kregen we als medewerkers een kit met handschoenen, gel en desinfectiedoekjes.

Was het nog wel druk die eerste weken, want de mensen kwamen hier niet meer?

Nee, er werd meteen geadviseerd om thuis te gaan werken. De ambtenaren hebben eigenlijk allemaal een laptop en een mobiele telefoon van het werk, dus die zijn goed te bereiken. Er is ook heel snel een GoToMeeting App geïnstalleerd, zodat ze thuis konden vergaderen. Daar heeft ICT voor gezorgd. Echt super hoe hard die jongens hebben gewerkt.

Zaten jullie die eerste weken dan eigenlijk voor niets aan de receptie? Er was immers bijna niemand in het gebouw.

Het was inderdaad heel stil. Normaal gesproken zijn we hier aan de receptie met drie of vier mensen, maar dat is toen teruggebracht naar twee personen. We hebben ook in ploegjes gewerkt: de een 's ochtends en de ander 's middags. Het was namelijk onzin om hier nog met z'n tweeën te zitten, omdat het zo stil was. Er was ook geen bezoek meer voor vergaderingen.

Wordt het nu weer wat drukker?

Ja, je merkt heel goed dat het sinds vorige week weer drukker aan het worden is. Dat zegt iedereen.

Is dat fijn als receptioniste?

Ik vind het héérlijk, want dan zie je tenminste weer eens mensen voorbij komen. Ik vind dat prettig, je zit hier dan niet voor niets.

Receptioniste Corine de Bruyne met haar collega in het Provinciehuis in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Jullie zitten nu op de oude plek achter een ruit. Voorlopig gaan jullie zeker niet meer terug naar de hal?

Nee, want toevallig gaan we ook verbouwen. De plek waar we nu zitten gaat weg en de hal wordt helemaal vernieuwd. Er komt een kleine balie om de mensen te ontvangen. Dat gaat in september gebeuren, maar het is nog even de vraag hoe dat wordt ingericht, met of zonder glas.

Jullie zitten nu helemaal ingebouwd, zelfs afgescheiden van de collega's met een doorzichtige wand.

Ja, wij noemen het zelf de vissenkom, haha. Dat scherm hebben we sinds half juni.

Zijn er trouwens ook dispensers voor de gasten die hier komen?

Ja kijk, daar in de hal staat een zuil om de handen te ontsmetten. En er zijn overal stickers geplakt met aanwijzingen hoe je de corona-maatregelen moet opvolgen. Er is een soort eenrichtingsverkeer: degene die naar boven loopt op de trap heeft bijvoorbeeld voorrang op degene die naar beneden komt. Het is natuurlijk best lastig om het Abdijcomplex coronaproof te maken, omdat hier veel kleine gangetjes en trapjes zijn. Het is gewoon moeilijk, maar ze hebben het heel goed gedaan.