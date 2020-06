Geschiedeniscanon past rol Michiel de Ruyter aan

Standbeeld van Michiel de Ruyter in Vlissingen met Oranjemolen op de achtergrond (foto: John Bosch uit Terneuzen)

In de afgelopen periode heeft een commissie onder leiding van prof. dr. James Kennedy de eerste Canon herzien. Sinds de start in 2006 is er veertien jaar geschiedenis, maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke kennis bij gekomen. Dat heeft geleid tot een bijgestelde Canon.

Over Michiel de Ruyter is in de bijgestelde Canon nu toegevoegd: Hoewel De Ruyter nog altijd als bekendste admiraal in de Nederlandse geschiedenis geldt, staat zijn zeemanscarrière ook ter discussie. Er wordt dan gewezen op zijn rol in de verovering van de handelsforten aan de Afrikaanse westkust, waarmee Nederland zijn positie in de slavenhandel kon behouden.

Ook de Slag bij Kijkduin in 1673 krijgt een prominente rol in de herziene Canon. De Ruyter neemt het in die slag op tegen de Engelsen en Fransen, die een grotere vloot hebben met meer munitie. Door een agressieve aanval wint De Ruyter. De Fransen trekken zich tijdens het bloedbad terug waardoor de Nederlandse vloot nauwelijks tegenstand meer heeft. De Ruyter weet zo te voorkomen dat de Engelsen op de kust landen.

Sara Burgerhart

Nieuw in de Canon is Sara Burgerhart. De creatie van schrijfsters Betje Wolff en Aagje Deken is een jonge vrouw op zoek naar geluk en liefde. De inhoud was destijds vooruitstrevend, omdat het boek een pleidooi is voor de ontwikkeling van vrouwen.

Net als Michiel de Ruyter, keert ook de Watersnoodramp van 1953 opnieuw terug in de Canon. De hele Canon van de Nederland is te zien op https://www.canonvannederland.nl/.