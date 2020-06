Bliek ontbindt contract in Georgië en tekent bij FC Dordrecht

Voetballer Julius Bliek keert terug bij FC Dordrecht (foto: FC Dordrecht)

Begin dit jaar ging Bliek nog vol goede moed naar Georgië, hij tekende eind januari een contract voor één seizoen bij FC Saburtalo. "Toen kwam de corona en sindsdien ben ik niet meer terug geweest." In de periode dat de competitie stil lag betaalde de club zijn salaris niet en dus reisde Bliek niet terug naar Georgië, waar de competitie deze week weer begint. Met behulp van de spelersvakbond (VVCS) kon hij zijn contract ontbinden.

"Je weet nooit hoe zoiets uitpakt", zegt Bliek nu over zijn eerste avontuur in het buitenland. "Ik heb daar dingen meegemaakt die ik in Nederland niet zo snel zou mee maken, dat was leerzaam. Ik heb er geen spijt van en ik ben blij dat ik het gedaan heb."

Terugkeer

Nog blijer is Bliek dat hij nu terugkeert bij de club waarvoor hij in het seizoen 2017/2018 ook al speelde. Toen haalde hij met FC Dordrecht zelfs de nacompetitie om promotie naar de Eredivisie. "Ik heb een goede band met de club en supporters en ik heb er zin in om iedereen weer te gaan zien."

"De afgelopen twee jaar speelde FC Dordrecht niet best, maar ze zijn erg ambitieus", zegt Bliek die ook nog speelde voor Go Ahead Eagles. "Op dit moment is FC Dordrecht voor mij gewoon een hele goede keuze. Het moet een goed seizoen worden."