Vervuilde oester- en mosselpercelen 'geen gevaar voor volksgezondheid'

"Geen problemen Zeeuwse mosselen en oesters door TTX" (foto: Omroep Zeeland)

Bijna jaarlijks wordt er in juni in de betreffende gebieden een verhoogde TTX-waarde gevonden. Daarom worden de percelen waar dit vaker voorkomt in deze tijd niet gebruikt. "De mosselsector heeft een heel streng veiligheidsprotocol zodat alleen veilige schelpdieren in de handel komen. De gebieden waar TTX wel eens voorkomt in juni mijden we dan ook al jaren," aldus een woordvoerder van de mosselsector.

Gebieden in het oosten van de Oosterschelde en Grevelingen zijn sinds vrijdag 19 juni preventief gesloten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij de wekelijkse controle van schelpdieren werd TTX geconstateerd. Volgens een woordvoerder van de NVWA is de kans klein dat besmette schelpdieren daadwerkelijk in de handel komen. De gebieden blijven gesloten totdat uit tests blijkt dat TTX-norm weer gehaald wordt.

Afweerstof

Bij hoge watertemperaturen doet dit zich sinds 2016 elk jaar in de loop van juni één á twee weken voor. Bekend is dat TTX wereldwijd veel in de natuur voorkomt als een afweerstof die dieren aanmaken om zich te verdedigen. Schelpdieren maken de toxine niet zelf aan, maar krijgen de oplosbare stof via filtering van het water binnen en raken deze op dezelfde manier ook weer kwijt.