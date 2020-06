Zeeland: Stel besluit onderzeeboten niet langer uit

(foto: Omroep Zeeland)

Scheepsbouwer Damen is één van de drie partijen die in de race is voor de bouw van de vier nieuwe onderzeeboten. De bouw van de boten zou zo'n 3,5 miljard euro kosten.

Provinciebestuurder Jo-Annes de Bat: "Vlissingen is de aangewezen plek voor de bouw. Er zit hier veel kennis en kunde over marinebouw. Al decennia lang."

'Besluit nu nemen'

In de brief wordt een dringend beroep gedaan op de Kamerleden. "Door de coronacrisis is er ook een economische crisis en die drukt ook zwaar op de maritieme sector. Daarom vragen wij u niet te wachten tot 2022 om een besluit over en investeringen in de onderzeeboten naar voren te halen. "

Werk voor 145 mkb'ers

In de brief staat dat Damen Schelde Naval Shipbuilding al jaren hoogwaardige marineschepen bouwt en als hoofdaannemer verschillende complexe marinebouwprojecten leidt. Bij de bouw zouden ook 145 mkb-bedrijven betrokken worden. Ook buiten Zeeland zouden ze ervan profiteren, want in Den Helder zouden de schepen in onderhoud kunnen gaan.

De order zou volgens berekeningen 3500 manjaren aan direct werk opleveren en vakmensen aantrekken in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. Ook die mensen ziet Zeeland graag komen om hier te werken en wonen, zo staat in de brief.

De Kamercommissie Defensie praat aanstaande donderdag over de bouw van de onderzeeboten.