Sara Burgerhart in Nederlandse Canon, maar waarom eigenlijk?

Elisabeth Bekker, beter bekend als Betje Wolff, schreef samen met Aagje Deken de briefroman 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart' in 1782. Het boek gaat over wees Sara Burgerhart, een vrouw die op zoek is naar geluk en liefde. Voor die tijd is de roman erg uitgesproken en vooruitstrevend omdat het een pleidooi is voor de ontwikkeling van vrouwen.

'Trouw niet voor het geld maar om de liefde'

Als Sara Burgerhart op haar zestiende wees wordt, komt ze in huis bij een tante. Maar die tante is aangesloten bij de zogenaamde 'fijnen', een streng protestantse stroming met een zware kijk op het leven. Dat past helemaal niet bij Sara en zij vlucht na een ruzie het huis uit.

Ze neemt haar intrek in een pension voor 'welopgevoede dames' en geniet vanaf dat moment volop van haar vrijheid. Zo leert ze de sympathieke, maar weinig spannende Hendrik Edeling kennen en de gevaarlijke rokkenjager R.

De boodschap van de auteurs is revolutionair: trouw niet voor het geld maar om de liefde. Ze benadrukken dat vrouwen hun verstand moeten ontwikkelen en zelfstandig keuzes moeten maken. Volgens de samenstellers van de Canon van Nederland zijn zowel Wolff als Deken van belang voor de Nederlandse litteratuur en is het voor het onderwijs in Nederland belangrijk.

De Verlichting

Het verhaal van Sara is representatief voor de Nederlandse Verlichting, die tot bloei komt in de achttiende eeuw. De Verlichting is een brede intellectuele, culturele beweging, die het gezond verstand als remedie tegen maatschappelijke problemen beschouwt. Ook wordt 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart' gezien als de eerste roman in Nederland.

De naam van Sara Burgerhart staat op de fontein op de fontein op het Bellamypark (foto: Silvi)

Burgerhart is een nieuwkomer in de lijst. Michiel de Ruyter en de Watersnoodramp waren al opgenomen in de Canon van Nederland. De tekst van De Ruyter is wel herschreven in de nieuwe lijst.