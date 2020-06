Napoleon Bonaparte (foto: Wikipedia)

In 1809 was Lodewijk Napoleon, het broertje van, koning van Nederland. Deze man stond er niet goed op, mede door zijn gebrekkige Nederlands. Zo stelde hij zich tijdens zijn eerste toespraak voor met de woorden: 'Ik ben de konijn van Nederland'.

Grote broer Napoleon was ook niet erg te spreken over Lodewijk. In 1809 vielen de Engelsen Zeeland binnen, wat het einde betekende van het koningschap van Lodewijk. Napoleon nam het roer over en wilde koste wat kost voorkomen dat Zeeland nogmaals door de Engelsen werd aangevallen. "Vlissingen werd uitgebreid. De Grote Kerk van Veere werd een hospitaal. Napoleon maakte van Zeeland een bolwerk." Ook moesten Zeeuwse jongemannen verplicht in militaire dienst.

Over de talrijke verwijzingen naar Napoleon werd ook gesproken in de uitzending. Zo komt de Napoleonschuur in Scharendijke ter sprake. Blom: "Deze is pas in 1832 gebouwd." Het Napoleonkanon bij De Griete in Terneuzen speelde wel een rol in de tijd van Napoleon. "Daarmee werden de Engelsen bestreden in 1810."

