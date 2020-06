Zwembad Stelleplas is klaar voor hete dagen

Anita de Vos denkt dat er met 350 mensen genoeg afstand kan worden gehouden. Badmeesters en badjuffen grijpen in als het nodig is: "Ik denk dat we het meeste werk gaan hebben aan de groep vanaf dertien jaar. Die moeten ook anderhalve meter afstand houden", zeg De Vos.

Reserveren

Het zwembad raadt aan om vooraf een kaartje te reserveren. Ook dat was vooraf niet nodig. "Maximaal 350 personen met dit weer is niet veel", legt De Vos uit. Ze is niet bang dat alle 350 mensen tegelijk in de twee baden zullen springen. Dat doseert zich volgens haar vanzelf over het hele terrein.

Het toezicht bij zwembad Stelleplas moet ook zorgen dat mensen afstand houden (foto: Omroep Zeeland)

Een van de bezoeksters van het zwembad maakt zich ook geen zorgen over de drukte. "Het is hier dusdanig rustig en er is ruimte genoeg." Ze hoopt dat het maximale aantal van 350 gasten de komende dagen wordt gehaald omdat het zwembad dat volgens haar wel kan gebruiken.

'Ik ben toch nog niet zo oud'

Een jongere bezoeker van twaalf maakt zich ook geen zorgen over een mogelijke besmetting: "Ik ben toch nog niet zo oud, dus ik maak me geen zorgen."

Het blijft voor De Vos moeilijk om te voorspellen hoe druk het wordt de komende dagen. "Ik verwacht toch wel dat we uitverkocht zijn de komende dagen, anders zou het me heel erg tegenvallen." Normaal komt er bij het zwembad op zulke warme dagen zo'n duizend man over de vloer.