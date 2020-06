Zeeuwse Adrienne ziet Australische grenzen nog niet open gaan

Adrienne Verburg

Adrienne zegde vier jaar geleden haar baan op in Nederland en vertrok naar down under. Ze heeft daar nu een camping en houdt er koeien. Door de droogte heeft ze ook alleen een groot gedeelte van de kudde moeten verkopen. Vandaag was een spannende dag, omdat ze hoopte dat de Australische grenzen weer open zouden gaan. Door een nieuwe uitbraak in de staat Victoria gaat dat niet door, waardoor Verburg nog steeds geen toeristen kan ontvangen op haar camping.

Boekhoudcursus

Door de crisis pakt de Kortgeense dan ook alles aan om maar aan inkomsten te komen. Vorige week was ze nog tijdelijk vrachtwagenchauffeur en deze week heeft ze een boekhoudcursus gevolgd.

Het vliegveld in de tuin van Adrienne (foto: Adrienne Verburg)

Afgelopen week kreeg ze plotseling bezoek van mensen in Perth op de landingsbaan in haar tuin. "Het klinkt gek, maar omdat we zo afgelegen wonen heeft bijna iedereen een baan", aldus Verburg. Vliegen is volgens haar heel normaal in Australië, door de grote afstanden. En of ze zelf al een vliegtuig heeft? "Daar zijn we wel mee bezig."