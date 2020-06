Toerist in Zierikzee moet straks buiten centrum parkeren

Parkeren in de binnenstad van Zierikzee wordt vooral voor bewoners (foto: Omroep Zeeland)

Parkeren in de binnenstad van Zierikzee is voor velen een crime, vooral tijdens het hoogseizoen. Zowel bewoners als toeristen hebben moeite om in de zomer een plekje te vinden.

Eind 2019 heeft de gemeente Schouwen-Duiveland een enquête uitgezet onder 4 groepen. Bewoners, werknemers, werkgevers en bezoekers konden daarin aangeven hoe ze denken over parkeren in- en om het centrum Zierikzee. Ondernemers pleiten voor zoveel mogelijk parkeerplekken voor bezoekers, maar bewoners klagen dat het soms lang zoeken is voor een plekje voor hun auto.

Gemeente kiest voor bewoners

De gemeente heeft nu min of meer voor de bewoners gekozen. Er komen 387 plaatsen voor vergunninghouders en dat zijn er nu nog 141. Toeristen en dagjesmensen moeten in de nieuwe plannen vooral aan de rand van de stad parkeren. Daar is volgens de gemeente plaats genoeg.

In de brief van het gemeentebestuur aan de raad staat dat er gehoor wordt gegeven aan de oproep van de inwoners. "Als gemeente willen we vanuit het belang van de leefbaarheid en duurzaamheid, minder verkeersbewegingen in de binnenstad van Zierikzee. Bij alle parkeerterreinen, met uitzondering van de Gasthuisboomgaard en Mosselboomgaard, willen we het betaald parkeren helemaal omvormen naar vergunningparkeren."

Vergunning 24/7

Als de plannen door de raad worden goed gekeurd, dan gaat de parkeervergunning straks 24 uur per dag en 7 dagen in de week gelden. Nu is dat nog van 10.00 tot 19.00 uur. Betaald parkeren blijft gelden van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 17.30 uur.

Er is al overleg geweest met een klankbordgroep. Inwoners van de gemeente wordt binnenkort via een webformulier gevraagd te reageren op de voorstellen.

Renesse autoluw

Ook op andere plaatsen op Schouwen-Duiveland probeert het gemeentebestuur auto's te weren, zoals op de Hogezoom in Renesse. Daar komt een proef auto's, motoren en vrachtwagens tussen de kruising met de Oude Moolweg en de kruising met de Jan van Renesseweg te weren. De proef loopt van van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Idee is dat het dan te druk is met toeristen en dat de weg zo minder gevaarlijk is voor fietsers en wandelaars.