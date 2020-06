Geen maximum aantal bezoekers meer voor bijeenkomsten vanaf 1 juli: 'Dat gaat de goede kant op'

Vlak voor de coronamaatregelen werden genomen, vond in maart nog de horecabeurs plaats in de Zeelandhallen. (foto: Omroep Zeeland)

Nu geldt in bijvoorbeeld horecagelegenheden, theaters, bioscopen en kerken nog een maximum van dertig bezoekers. Dat zou in de oorspronkelijke planning per 1 juli worden opgeschroefd naar honderd, maar dat maximum wordt nu losgelaten.

Gaat de goede kant op

Perry Kentin, organisator van de bedrijvenbeurs Contacta in de Zeelandhallen, is erg blij met het nieuws. "Nou en of. Dat gaat helemaal de goede kant op", zegt hij desgevraagd. "Natuurlijk moet ik eerst nog zien dat het ook echt zo zal gaan, maar ik zie nu al weer veel meer mogelijkheden."

De Contacta is een jaarlijks netwerkevenement waar zo'n 24.000 bezoekers op af komen in drie dagen. "De Zeelandhallen zijn groot, maar die kunnen we niet allemaal op anderhalve meter van elkaar houden", zegt Kentin. "We gaan kijken of we de openingstijden kunnen verruimen bijvoorbeeld of het aantal bezoekers per dag kunnen aanpassen. Maar dat gaan we nog bekijken. Dit nieuws is nog vers."

Kerken te klein

Volgens Arie van der Maas, classispredikant van de classis Delta, zullen er niet veel kerken zijn die van de verruiming zullen profiteren. "Als de anderhalve meter afstand wordt gehandhaafd, zullen er niet veel kerken zijn die nu veel meer mensen kunnen ontvangen. Daar zijn ze eenvoudigweg te klein voor."

"Voor veel kerken was het maximum van 30 bezoekers al ingewikkeld", zegt Van der Maas. "Met het maximum van 100 bezoekers, dat ons in het vooruitzicht was gesteld, worstelden kerken al mee. Misschien is er een enkele kerk waar 150 of 200 mensen terecht kunnen voor een dienst, maar die zijn op de vingers van een hand te tellen in Zeeland."