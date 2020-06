Tuin van het Fruitteeltmuseum in Kapelle weer klaar voor bezoekers

"De tuin was niet echt een onderdeel van het museum", zegt Siebe Kramer, bestuurslid van het Fruitteeltmuseum. "Als het weer wat minder mooi was, sloegen mensen de tuin vaak over. En die is toch echt een wezenlijk onderdeel van het museum."

Er zijn nu ook speelvoorzieningen voor kleine kinderen en een nieuw buitenterras. "En we laten zien wat voor ontwikkelingen er zijn in de fruitteelt", zegt Siebe Kramer. "Anti-hagelnetten bijvoorbeeld. En de informatie op de borden in de tuin is weer helemaal up-to-date."

Europese subsidie

De opknapbeurt van de tuin kwam deels tot stand door een Europese subsidie. "Daar is nog heel wat werk in gaan zitten", zegt Kramer. "Maar vergeet ook onze eigen vrijwilligers niet. Die hebben de handen flink uit de mouwen gestoken en het resultaat mag er zijn."