Hitteplan in Zeeland: let op jezelf en anderen, maar pas op met die ventilator!

Een ijsje voor wat verkoeling (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Dit betekent dat de overheid mensen oproept om genoeg te drinken, dunne kleren te dragen, de schaduw op te zoeken en zich goed in te smeren. Ook moeten mensen elkaar goed in de gaten houden, want de hitte kan gevaarlijk zijn voor 'ouderen, baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement'.

Boven de dertig graden

Naast voor Zeeland geldt het hitteplan ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant. In die provincies worden de komende dagen temperaturen van boven de 27 graden verwacht. In delen van Zeeland worden vandaag temperaturen van boven de dertig graden verwacht. Bij het instellen van het hitteplan is ook rekening gehouden met de nachttemperatuur en luchtvochtigheid.

Vanwege de hoge nachttemperaturen die verwacht worden, is het lastig om 's avonds en 's nachts de overdag binnen opgebouwde warmte kwijt te kunnen door te ventileren. Ook krijgen we te maken met een relatief hoge luchtvochtigheid, waardoor we minder makkelijk kunnen afkoelen door te zweten. Bovendien schijnt de zon zo krachtig dat de huid binnen een kwartier kan verbranden.

Verspreiding virus

Vanwege de corona-uitbraak ziet het hitteplan er op enkele punten wel iets anders uit dan gebruikelijk. Zo wordt aangeraden om rekening te houden met de mogelijke verspreiding van dat virus bij de plaatsing van ventilatoren. Het RIVM raadt aan om ervoor te zorgen dat 'de luchtstroom van de ventilator niet van de ene naar de andere persoon gaat'.

Deze en andere adviezen van het RIVM vind je op rivm.nl.