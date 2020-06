Tropische dag in Zeeland met files, volle stranden én een hitteplan

Verkoeling onder de parasol op het strand bij Westkapelle (foto: Carla van Oosten)

Dit betekent dat de overheid mensen oproept om genoeg te drinken, dunne kleren te dragen, de schaduw op te zoeken en zich goed in te smeren. Ook moeten mensen elkaar goed in de gaten houden, want de hitte kan gevaarlijk zijn voor 'ouderen, baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement'.

Boven de dertig graden

Naast voor Zeeland geldt het hitteplan ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant. In die provincies worden de komende dagen temperaturen van boven de 27 graden verwacht. In delen van Zeeland worden vandaag temperaturen van boven de dertig graden verwacht. Bij het instellen van het hitteplan is ook rekening gehouden met de nachttemperatuur en luchtvochtigheid.

Vanwege de hoge nachttemperaturen die verwacht worden, is het lastig om 's avonds en 's nachts de overdag binnen opgebouwde warmte kwijt te kunnen door te ventileren. Ook krijgen we te maken met een relatief hoge luchtvochtigheid, waardoor we minder makkelijk kunnen afkoelen door te zweten. Bovendien schijnt de zon zo krachtig dat de huid binnen een kwartier kan verbranden.

Verspreiding virus

Vanwege de corona-uitbraak ziet het hitteplan er op enkele punten wel iets anders uit dan gebruikelijk. Zo wordt aangeraden om rekening te houden met de mogelijke verspreiding van dat virus bij de plaatsing van ventilatoren. Het RIVM raadt aan om ervoor te zorgen dat 'de luchtstroom van de ventilator niet van de ene naar de andere persoon gaat'. Deze en andere adviezen van het RIVM vind je op rivm.nl.

Naast het RIVM heeft ook Rijkswaterstaat een hitteprotocol ingesteld. Dat betekent onder meer dat automobilisten die met pech langs de weg staan, sneller hulp krijgen. Daarvoor worden extra bergers ingezet. Rijkswaterstaat wil zo voorkomen dat de automobilisten te lang op het hete asfalt moeten wachten op hulp. De wegdektemperatuur kan oplopen tot boven de 50 graden.

Flesje water en paraplu

Verder adviseert Rijkswaterstaat alle weggebruikers om uit voorzorg een flesje water in de auto te leggen. Ook raadt de instantie aan om een paraplu mee te nemen, zodat je in geval van pech in de schaduw kunt wachten op de berger van Rijkswaterstaat.

Deze adviezen komen niet alleen van pas bij pech, de vele strandgangers die vandaag in de file stonden bij de Vlaketunnel zullen ook blij zijn geweest met dat flesje water. Rond 11.00 uur stond er 18 kilometer doordat veel mensen tegelijkertijd richting de Zeeuwse stranden reden.

Van strandfile naar filelopen op het strand

En veel van die strandgangers gingen van strandfile naar filelopen op het strand, want de gemeente Veere liet rond 12.30 uur op Twitter weten dat de stranden in Domburg en Zoutelande al aardig vol raakten. Het advies van de gemeente is om andere stranden op te zoeken.

Overigens moeten ook alle strandgangers die vanavond terugrijden rekening houden met een langere reistijd. De Vlaketunnel gaat namelijk om 20.00 uur dicht voor onderhoud.

Waterkwaliteit

Wie in Zeeland een verfrissende duik wil nemen in een sloot of meer kan maar beter goed opletten of de waterkwaliteit wel goed is. Daarvoor waarschuwt het Waterschap Scheldestromen. Want dit warme weer is een ideale omstandigheid voor massale algengroei, wat de waterkwaliteit flink kan verminderen. "Gebruik ogen en neus voordat u in contact komt met oppervlaktewater", is daarom de boodschap van het waterschap. In Hulst worden borden geplaatst om te waarschuwen. In de Binnenvest nabij de Dubbele Poort te Hulst is blauwalg geconstateerd.

Verder is er door het warme weer en de aanhoudende droogte meer kans op bermbranden en natuurbranden. Rijkswaterstaat roept rokers daarom op om sigarettenpeuken niet zomaar uit het raam te gooien.

Opperste staat van paraatheid

De Veiligheidsregio Zeeland is al weken in opperste staat van paraatheid vanwege het verhoogde risico op natuurbranden door de droogte. En die droogte wordt deze warme dagen alleen maar erger, wat de kans op natuurbranden verder vergroot.

De komende dagen wordt het nóg warmer dan vandaag. Daarbij wordt ook smog verwacht. Het RIVM adviseert mensen die, bijvoorbeeld vanwege longklachten, gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken.

Het warme weer brengt natuurlijk ook waterpret met zich mee. In de Spiegelvijver in het Molenwaterpark in Middelburg mag je eigenlijk niet zwemmen, maar toch vonden voornamelijk kinderen het een goede plek voor de nodige verkoeling vanmiddag.

