Rabobank-vestigingen in Hulst en Oostburg gaan definitief dicht

Rabobank Zeeuws-Vlaanderen - archief (foto: Omroep Zeeland)

Als reden noemt de Rabobank de populariteit van het online bankieren. Daardoor worden de bankkantoren volgens de Rabobank minder bezocht. "Dat geldt ook voor onze vestigingen in Oostburg en Hulst. Door de coronacrisis is de digitalisering verder versneld. Daarom hebben we besloten onze dienstverlening hierop aan te passen."

Tientallen banen geschrapt

De afgelopen jaren heeft de Rabobank al flink bezuinigd in heel Zeeland en met name in Zeeuws-Vlaanderen. Meerdere vestigingen werden eerder al gesloten en tientallen banen werden er geschrapt. Hoeveel banen door deze sluitingen verdwijnen is nog niet bekend.

Hoewel de kantoren van de Rabobank de deuren dus niet meer openen, blijven de apparaten aan de buitenkant van die kantoren aan de Nieuwstraat in Oostburg en aan de Stationsplein in Hulst wel nog beschikbaar. Het gaat om de geldautomaat, stortautomaat (in Oostburg) en sealbagautomaat. Wel veranderen ze van naam: ze krijgen het logo van Geldmaat.

Automaten gelijkmatiger verspreid

Alle geldautomaten van de ABN AMRO, ING en Rabobank maken dit jaar namelijk plaats voor de geldautomaten van Geldmaat. Het doel van die grootschalige vervangingsoperatie is dat de automaten gelijkmatiger worden verspreid.

