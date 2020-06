240 uur taakstraf voor veroorzaker dodelijk ongeval Axel

(foto: HV Zeeland)

De rechtbank oordeelt nu dat de man onvoorzichtig, onachtzaam, onnadenkend en ondeskundig heeft gehandeld ten tijde van het ongeluk. Wel houdt de rechtbank rekening met het blanco strafblad en het feit dat de behandeling van de zaak lang op zich heeft laten wachten. Daardoor valt de straf lager uit.

Het ongeluk Op 20 februari 2017 rond 12.30 uur reed de man met twee jonge vrouwen in de auto op de Hulsterseweg in Axel. De weg was nat en had wegversmallingen. De man verloor de controle over het voertuig en botste tegen een boom. Een 18-jarige vrouw die achterin zat, overleed. Een andere 18-jarige vrouw raakte zwaargewond en moest in het ziekenhuis worden behandeld. Vlak voor het ongeval had zij nog een stukje achter het stuur gezeten.

De veroordeelde krijgt een proeftijd van twee jaar en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf als hij in die periode de fout in gaat. Ook is de man een jaar zijn rijbewijs kwijt. Omdat hij zijn rijbewijs al een half jaar kwijt is geweest, blijft daar nog zes maanden van over.

Wie was de bestuurder?

Tijdens de zitting zei de verdediging nog dat niet met zekerheid kan worden gezegd dat de man de bestuurder was ten tijde van het ongeluk. De rechtbank is er van overtuigd dat de man de bestuurder was. Zo waren de veroordeelde en het slachtoffer dat de botsing overleefde net na het ongeluk verward en geschrokken. De rechtbank acht het daarom niet waarschijnlijk dat ze de tegenwoordigheid van geest hadden om van plek te wisselen. Ander bewijs zoals het letsel aan de linkerschouder van het slachtoffer vindt de rechtbank geen reden om aan die verklaring te twijfelen.

Begin vorig jaar mishandelde de man iemand uit Graauw. Daarvoor werd de Hulstenaar veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 2300 euro. De veroordeelde zei bij de ruzie juist sussend op te hebben getreden, maar dat geloofde de rechtbank niet.

Het Openbaar Ministerie en de verdediging hebben twee weken de tijd om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.

