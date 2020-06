Ik ga op vakantie en neem mee: mondkapjes, handgel en gezond verstand

Vakantie (Kroatië) (foto: Wikipedia)

De maand juli nadert, voor veel mensen geldt dat ook voor hun zomervakantie. Door de coronacrisis en alle maatregelen daaromheen, wordt het een andere vakantie dan normaal gesproken. De ANWB adviseert iedereen om mondkapjes mee te nemen op vakantie. "Dat heb je in Nederland ook nodig als je onverwachts ergens heen moet, of als het drukker is dan voorzien. Daarom altijd mondkapjes meenemen." Hetzelfde geldt voor handgel.

Nederlanders mogen naar de meeste Europese landen. Zerdoun verwacht dat er binnenkort ook naar landen buiten Europa mag worden gereisd. Wel gelden er voor alle landen restricties, die ook nog verschillen per land. Zo is het in Spanje verplicht om een mondkapje te dragen. Op de site van de ANWB staan de restricties per land.

Niet met vrienden op vakantie

Een van de luisteraars vroeg zich af of het mogelijk is om met vrienden op vakantie te gaan. Zerdoun gaf aan dat dit mogelijk is, alleen zijn mensen uit verschillende huishoudens verplicht om anderhalve meter afstand te houden. "Dan wordt op vakantie gaan met vrienden, in veel gevallen lastig."

Een andere vraag was of het vriendje of vriendinnetje van een kind mee op vakantie mag. "Daar geldt hetzelfde voor als voor vrienden. Een lastig verhaal."

