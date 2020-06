Kalmthout wil zich met kerncentrale Borssele bemoeien

Kerncentrale Borssele (foto: Wikimedia Commons)

Borssele heeft nog een vergunning voor de komende dertien jaar, maar er gaan in de landelijke en provinciale politiek stemmen op om die vergunning te verlengen. Dat steekt onze zuiderburen. Morgen spreekt ook de Antwerpse provincieraad over de kwestie. Inga Verhaert van de SP.A zegt tegen de VRT het gevaarlijk te vinden de vergunning van de centrale te verlengen.

'Te oud'

"We vinden die kerncentrale te oud", aldus Verhaert. "En daarnaast vinden we vooral dat we er een zeg in moeten hebben, want als er iets gebeurt, dan houdt zo'n wolk van radioactiviteit niet op bij de landsgrens."

Daarom stelt ze voor dat de provincie Antwerpen een brief schrijft aan de provincie Zeeland en de Nederlandse regering, om te eisen dat de Belgische bevolking inspraak krijgt bij een eventueel openbaar onderzoek naar het langer openhouden van de centrale. Eergisteren had de gemeente Kalmthout al hetzelfde beslist.

Kerncentrale Doel

Vijf jaar geleden was er gesteggel over het besluit van de Belgische regering om Doel 1 en 2 langer open te houden. Toen vond GroenLinks in Provinciale Staten dat Zeeuwen meer inspraak hadden moeten krijgen bij dat besluit. De motie werd destijds gesteund door Provinciale Staten.

Vorige week was er een demonstratie van milieuorganisatie WISE bij de kerncentrale van Borssele. WISE noemt het onverantwoord dat in de landelijke en provinciale politiek gepleit wordt voor het langer open houden van de centrale.

