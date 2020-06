Den Haag praat morgen over nieuwe onderzeeboten: klus van levensbelang voor Damen

De vaste commissie voor Defensie praat donderdag met staatssecretaris Barbara Visser over de vervanging van de huidige onderzeeboten. Naar aanleiding van een zogenoemde B-brief, die ze in december verstuurde, zijn 267 vragen gekomen over dit dossier. De commissie praat onder andere over het verdere tijdspad. Het debat zou eerst in maart zijn, maar is door corona uitgesteld, tot nu.

Zeven vragen en antwoorden over dit dossier:

1. Waarom zijn er nog meer partijen in de race?

Het kabinet heeft besloten voor deze opdracht een competitie uit te schrijven. Dat is besloten omdat er bij verschillende andere Defensie-uitgaven meerdere keren budgetten flink zijn overschreden. De vervanging van de vorige onderzeeboten, de Walrusklasse, zorgde voor meer dan een verdubbeling van de uitgaven. Zo'n affaire willen ze nu voorkomen.



Toch lijkt het verschillende partijen in de Tweede Kamer logisch om nu al voor Damen te kiezen. Zo blijft de kennis en het werk in Nederland. Verschillende Zeeuwse overheden drongen gisteren in een brief er ook op aan om de keuze niet uit te stellen. "Door de coronacrisis is er ook een economische crisis en die drukt ook zwaar op de maritieme sector. Daarom vragen wij u niet te wachten tot 2022 om een besluit over en investeringen in de onderzeeboten naar voren te halen. "

2. Wie zijn er nog allemaal in de race?

Er zijn nu nog drie partijen in de race: het Franse Naval Group, het Duitse Thyssenkruppe Marine Systems en de combinatie van Saab/Damen. In de brief van december is de vierde kandidaat, het Spaans Navantia afgevallen. Saab en Damen hebben ervoor gekozen om samen te werken, omdat Saab ervaring heeft met het bouwen van onderzeeboten en Damen veel ervaring heeft met het bouwen van schepen voor de de Koninklijke Marine.



De andere twee partijen hebben ook een Nederlandse samenwerking gezocht of beloven in ieder geval te bouwen in Nederland, zodat de werkgelegenheid binnen de landsgrenzen blijft.

Damen hoopt samen met het Zweedse Saab de opdracht binnen te slepen (foto: Saab Kockums)

3. Waarom is deze opdracht zo belangrijk voor Damen?

De scheepsbouwer verkeert al enige tijd tijd in financieel zwaar weer. Het bedrijf kwam de afgelopen twee jaar zelfs in de rode cijfers terecht. "Het levert niet alleen werk op voor honderden mensen de komenden tien tot vijftien jaar. We hopen bijvoorbeeld ook met de kennis die we opdoen buitenlandse klussen binnen te halen", zegt directeur Sales Support Richard Keulen van Damen Shipyards Naval Shipbuilding.

Damen Shipyards is een Nederlandse scheepsbouwer met het hoofdkantoor in Gorinchem. In 2000 nam Damen scheepswerf de Schelde in Vlissingen over. Op dit moment hebben ze in Vlissingen een kantoor, een scheepswerf en een reparatiewerf. In Vlissingen zijn in totaal 520 mensen werkzaam. Damen staat bekend om standaardisatie en modulaire scheepsbouw. Ze bouwen schepen 'op voorraad' en passen die aan naar de wensen van de klant. Damen heeft al verschillende schepen voor de Koninklijke Marine gebouwd.

Dat de kennis die wordt opgedaan in Nederland blijft, en het hier werkgelegenheid oplevert is voor veel politici een overweging om de voorkeur voor de combinatie Saab/Damen uit te spreken. Het Zeeuwse VVD-Tweede Kamerlid André Bosman steekt niet onder stoelen of banken dat hij vindt dat Damen de opdracht moet krijgen. "We kunnen dit zelf. Onderzeeboten zijn een onderdeel van de nationale veiligheid. Ik zou het van de gekken vinden als we dat niet in Zeeland, dus Nederland, zouden bouwen."

4. Hoe zien de onderzeeërs eruit?

De onderzeeërs die Saab en Damen willen bouwen zijn 73 meter lang (5 meter langer dan de huidige). De onderzeeërs moeten lang en ver weg kunnen, zich in ondiep water kunnen begeven en voorzien zijn van de nieuwste (spionage)apparatuur. Ze beschikken over luchtonafhankelijke voortstuwing en hebben een sluis om speciale eenheden en onbemande onderzeebootjes te lanceren.

Onderzeeboot gebouwd in Zweden (foto: Saab Kockums)

5. Wanneer is het duidelijk wie de opdracht krijgt?

Volgens André Bosman moeten er, doordat er een competitie is uitgeschreven, nog verschillende stappen in het proces doorlopen worden voordat duidelijk is wie de opdracht krijgt. "Ik ga er wel druk op zetten. Ik vind het van belang dat we snel tot een besluit komen, want we hebben die onderzeeërs ook hard nodig. Daar maak ik mij hard voor. Wat mij betreft besluiten we om alleen met Saab/Damen verder te praten."



Bij de beslissing lijkt enige haast geboden. De huidige onderzeeboten zitten aan het eind van hun levensduur. Ze zijn ruim vijfentwintig jaar oud en zijn technisch en operationeel verouderd. Het bouwen van nieuwe neemt zo'n tien jaar in beslag. Hoe langer het besluit op zich laat wachten, hoe langer het natuurlijk duurt voordat er gebouwd wordt.

Als je dit als compensatie geeft voor de marinierskazerne ben je in één klap klaar. Dat moet je niet willen." André Bosman - Zeeuws Tweede Kamerlid (VVD)

6. Zou dit een goede compensatie kunnen zijn vanwege het afblazen van de komst van de marinierskazerne naar Zeeland?

Dat zou een sigaar uit eigen doos zijn. Dit is een opdracht die al langer uitstond en ook al was de marinierskazerne naar Vlissingen gekomen, dan had deze opdracht nog steeds naar Damen kunnen gaan. "Dit moet bovenop die compensatiemaatregelen komen", zegt Bosman. Ook Bernard Wientjes vindt dat. Hij is speciaal adviseur voor de overheid en bekijkt welke compensatie Zeeland moet krijgen voor het afblazen van de de komst van de marinierskazerne.

7. Wat levert de opdracht Zeeland op?

Werkgelegenheid voor de komende tien tot vijftien jaar. Saab/Damen heeft ingeschat dat het 6.100 manjaren werk oplevert, dat komt neer op zeker honderd extra banen. "Misschien wel meer. We hebben mensen nodig op alle niveaus. Van juristen en engineers tot inkopers en metaalbewerkers. Maar belangrijker is dat we voor die periode de banen kunnen garanderen, ook in economisch slechtere tijden", zegt Richard Keulen van Damen.

8. Damen heeft net een marineopdracht in Duitsland gekregen. Kunnen ze dit wel tegelijkertijd?

Voor de Duitse marine gaat Damen vier fregatten bouwen. De bouw daarvan gebeurt in Duitsland. Damen is hoofdaannemer en dat betekent dat ze vooral projectmatig aansturen. Zonder de onderzeeboten ziet de scheepsbouwer de toekomst somber in. "Deze twee opdrachten kunnen wij makkelijk naast elkaar aan. We hebben die opdracht ook nodig zelfs. Daarmee zijn we voorlopig verzekert van werk, ook als het economisch even slechter gaat", zegt directeur Sales Support Richard Keulen van Damen Naval Shipbuilding.

