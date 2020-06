Marie Paule uit Axel merkt dat het weer drukker wordt in hotels in Hong Kong

Marie-Paule geflankeerd door haar vriendinnen Tineke Struye (werkt in Pure C) en Valerie de Cock van restaurant Onder de Linden in Zuiddorpe (foto: Marie-Paule Herman)

Marie-Paule Herman komt uit Axel. Acht jaar geleden vertrok ze naar Hongkong. Daar maakt ze voor de restaurantketen waarvoor ze werkt wijnprogramma's.

De Axelse vertelt in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker dat andere vestigingen van haar restaurant in Singapore, Las Vegas en Vancouver ook weer open gaan. "We zijn weer back in business."

Herman heeft gestudeerd in Brugge en gewerkt in Spanje, Denemarken en woont en werkt nu acht jaar in Hong Kong. Ze verwacht daar voorlopig te blijven. "Met het bedrijf waar ik voor werk heb ik internationale projecten. Momenteel zit ik hier goed."