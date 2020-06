Myles controleert of er geen honden in snikhete auto's achterblijven

Myles O'Reiley, controleur bij Dierenwelzijn Walcheren, stap uit de bus op een parkeerterrein bij een winkelcentrum in Vlissingen. "Om nu met deze hitte een dier in je auto te laten is gewoon dierenmishandeling. En nog strafbaar ook", zegt hij. Hij maakt vervolgens een ronde over het parkeerterrein en kijkt bij elke auto door een raam op de achterbank.

Tong en oogleden verkleurd

Als de controleurs de komende dagen achtergelaten honden in auto's zien, bekijken ze eerst de toestand van het dier. O'Reiley: "Als het dier beweeglijk is en het raampje staat op een kier dan is dat oke, maar gaan we wel op zoek naar de eigenaar. Als de tong en oogleden verkleurd zijn dan bellen we meteen de politie".

De controleurs hebben een hamer bij zich om eventueel een raam in te slaan als de nood erg hoog is. "Maar dat laten we toch maar over aan de politie," zegt O'Reiley.

50 graden in auto

Volgens Jolanda Lichtenberg van Dierenwelzijn Walcheren kan de temperatuur in een auto binnen tien minuten oplopen naar 50 graden. "Sommige mensen zetten dan een raampje open, maar dat helpt niet. Ook de auto in de schaduw zetten heeft weinig zin, omdat de zon draait."

Lichtenberg zegt dat het te vaak voorkomt dat mensen hun hond in een hete auto achterlaten. Ze heeft een duidelijke boodschap: "Neem je hond niet mee als het te warm is."