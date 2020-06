'Versoepeling van coronamaatregelen zorgt voor nieuwe uitdagingen'

Afstand tussen de tafeltjes op dit terras in Dishoek (foto: Ria Brasser)

De uitdaging om die versoepeling in goede banen te leiden is volgens Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen en voorzitter van de VRZ, groter dan elders in Nederland omdat het in Zeeland als kustprovincie de komende maanden toch al een stuk drukker zou worden.

'Snel Zeeuwse afspraken maken'

De VRZ vraagt zich af hoe grotere bijeenkomsten en evenementen weer veilig plaats kunnen vinden. Volgens Lonink is dat allereerst een vraag voor organisatoren en bezoekers zelf, maar moeten ook gemeenten en de politie zich op een andere manier voorbereiden op evenementen. Lonink zegt in zijn reactie dat de VRZ zo snel mogelijk Zeeuwse afspraken wil maken over wat wel en niet mogelijk is. Aan de hand van die afspraken gaan de gemeenten dan in gesprek met de organisatoren van evenementen.

Premier Rutte verwacht niet dat 1 juli gelijk de eerste evenementen plaats kunnen vinden. Een vergunningsaanvraag voor een evenement duurt volgens Rutte gemiddeld zes weken. Voor half augustus verwacht het kabinet dan ook nog geen grote evenementen in Nederland.

Alle zitplaatsen in openbaar vervoer beschikbaar

De afgelopen dagen lekten al verschillende maatregelen uit. Zo werd gisteren bekend dat er geen maximumaantal bezoekers meer geldt bij bijeenkomsten en zijn fans weer welkom in voetbalstadions, zolang onderling anderhalve meter afstand bewaard kan worden. Ook zijn vanaf 1 juli alle zitplaatsen in het openbaar vervoer weer beschikbaar (een mondkapje blijft wel verplicht). De anderhalve meter afstand blijft nog wel van kracht tot er een vaccin is, bleek op de persconferentie.