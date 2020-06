Gedeputeerde: Akkoord op hoofdlijnen over compensatie marinierskazerne

Daarmee doet de gedeputeerde een stevigere uitspraak dan staatssecretaris Knops en anderen die bij de onderhandelingen betrokken zijn. De staatssecretaris sprak ruim twee uur met commissaris van de Koning Han Polman, gedeputeerden van de provincie en vertegenwoordigers van de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen.

Snel weer om de tafel

Knops zelf zegt niet teleurgesteld te zijn dat er nog geen definitief akkoord is bereikt. "We wisten dat er nog een aantal dingen zijn die we nog moesten uitzoeken en bespreken. Die waren nog niet helemaal tot in de detail uitgewerkt de vorige keer", aldus Knops. "Daar hebben we nu met zijn allen nog een keer overheen gelezen, zo van: hoe zit dit en hoe zit dat? Uiteindelijk is dat onderdeel van het proces. Dus nee, deze uitkomst vanavond had ik dus wel verwacht." Knops wil snel weer om de tafel met zijn gesprekspartners in de onderhandelingen.

Kennisinstituut naar Vlissingen

Knops wil niet reageren op berichten dat er in ieder geval overeenstemming is over een nieuw kennisinstituut in Vlissingen voor voedsel, energie en water. Knops: "Er is pas overeenstemming als alle onderdelen van het pakket akkoord zijn. Daar kun je niet zomaar een paar onderdelen uitlichten".

De staatssecretaris weet dat er over een ander uitgelekt deel van het compensatiepakket - een zwaarbewaakte gevangenis (EBI) - minder enthousiasme is in Zeeland. "Misdadigers in plaats van mariniers", luidt de schampere reactie van Zeeuwen op social media. "Ik hoor en lees de reacties in Zeeland", is het enige dat de staatssecretaris op dit punt kwijt wil.

Zeeuws-Vlaanderen

Voordat Knops vandaag met de Zeeuwse bestuurders sprak, was hij in Zeeuws-Vlaanderen om te evalueren wat er bij een pandemie beter kan in de grensregio. Daarbij zei hij dat de grens met België niet meer gesloten mag worden.

Lees ook: