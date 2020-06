Theaterdirecteur dolenthousiast over verruiming aantal bezoekers: 'Wauw, dat is bij ons!'

Lievens, exploitant van de schouwburgen in Terneuzen, Middelburg en Goes, hoorde het goede nieuws tijdens de persconferentie van minister-president Rutte. "Wauw, dat is bij ons!", juichte hij bij het horen van het nieuws.

Op dit moment ligt het maximum bezoekers in een theater nog op 30. De verwachting was dat er per 1 juli maximaal 100 mensen een voorstelling mochten bezoeken. Dat dit maximum nu wordt losgelaten is een enorme opsteker voor Lievens, directeur van de schouwburgen in Middelburg, Goes en Terneuzen.

We kunnen weer

"De afgelopen tijd was verschrikkelijk, maar nu kunnen we weer los", zegt hij. "Ik denk dat er in Terneuzen zo'n 300 mensen in de zaal kunnen straks, als we met schotjes mogen werken. En 200 bezoekers voor Goes en Middelburg. Een normaal aantal voor een cabaretier bijvoorbeeld."

Er worden wel voorwaarden gesteld aan het loslaten van het maximum aantal bezoekers. Zo moeten mensen aan de ingang gecontroleerd worden of ze ziek zijn, en moet iedereen - ook in de zaal - anderhalve meter afstand houden. En gepaste afstand houden in de foyers en toiletten. "Maar dat gaat zeker lukken", zegt Lievens. "Geen probleem."

