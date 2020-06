Goedemorgen! Versoepeling is uitdaging en nog geen compensatie

Versoepeling is uitdaging

De versoepeling van coronamaatregelen klinkt als goed nieuws, maar het zorgt wel voor een nieuwe uitdaging. Dat zegt Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland. De uitdaging is volgens hem in Zeeland groter, omdat het de komende maanden in Zeeland een stuk drukker wordt.

Premier Rutte, gebarentolk Irma en minister De Jonge tijdens de persconferentie (foto: ANP)

Frans Lievens was in ieder geval dolenthousiast toen hij gisteren naar de persconferentie van Mark Rutte keek. De directeur van Zeelandtheaters is blij dat hij in zijn schouwburgen in Terneuzen, Middelburg en Goes meer bezoekers kan ontvangen.

"De afgelopen tijd was verschrikkelijk, maar nu kunnen we weer los", zegt hij. "Ik denk dat er in Terneuzen zo'n 300 mensen in de zaal kunnen straks, als we met schotjes mogen werken. En 200 bezoekers voor Goes en Middelburg. Een normaal aantal voor een cabaretier bijvoorbeeld."

Compensatie marinierskazerne

Het is nog niet helemaal duidelijk op welke manier Zeeland gecompenseerd wordt na het afblazen van de marinierskazerne naar Vlissingen. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken was in Middelburg om met Zeeuwse bestuurders te praten over een compensatiepakket, maar van een akkoord kwam het nog niet.

Zomerhit uit Zeeland?

Ben je nog op zoek naar een lekker nummer voor de zomer? Misschien word je wel enthousiast van een nummer dat een groep Zeeuwse rappers heeft gemaakt in een vakantiehuis in Kamperland. De muzikanten zaten een week opgesloten in het huis en volgens rapper Donovan Olijfveld hadden ze op de tweede dag al een hit te pakken.

Weer

We zeiden het al; vandaag wordt het nog ietsjes warmer dan gisteren met kans op 32 graden. De wind is zwak en waait uit oostelijke richting. Komende nacht wordt wederom een plaknacht met temperaturen rond de 18 graden. Morgen iets minder hoge temperaturen, maar wel drukkend warm.