Coronaproof met de stoomtrein: privécoupé voor gezinnen

Stoomtrein Goes-Borsele (foto: Arjan van Lomwel)

De grootste verandering is dat een gezin of huishouden nu een coupé of compartiment kan huren. Zodat ze afgeschermd van andere passagiers kunnen meerijden. "Dat is het voordeel van onze treinen met nog ouderwets coupes en compartimenten", zegt Reinier Zondervan van de SGB.

Deze mogelijkheid is een van de maatregelen die de SGB heeft genomen om coronaproof te rijden. "Buiten het standaardwerk aan maatregelen, zoals desinfectie en schotten", legt Zondervan uit. Daarnaast is het niet meer mogelijk om een los kaartje te kopen. Mensen die een ritje willen maken moeten vooraf reserveren.

Uitgesteld

De start van het rijseizoen is meerdere keren uitgesteld. Aanvankelijk was het de bedoeling om het seizoen op 5 april te starten, maar de coronacrisis verhinderde dat. Later moest het nog een keer worden uitgesteld, omdat het technisch onderhoud vertraging had opgelopen.

Liefhebbers van de trein hoeven overigens niet tot 5 juli te wachten om de trein weer te zien rijden, want op 27 en 28 juni maakt de trein testritten.