'Nazorg is nog belangrijker tijdens deze moeilijke tijden'

Hoe ben je in de uitvaartbranche terecht gekomen?

"Mijn vader was 20 jaar geleden koster en zorgde in het crematorium voor de koffiekamer. Ik had op dat moment geen werk en hielp mijn vader regelmatig. Ik besloot de opleiding te volgen tot uitvaartondernemer en heb me daarna in Goes gevestigd."

Waarom is deze baan ideaal voor jou?

"Mijn grote passie is om er te zijn voor mensen en ze de volledige aandacht te geven tijdens het gehele proces. Het moet geen lopende band werk zijn. Daarom run ik bewust ook maar een kleine uitvaartonderneming. Ik doe maar zo'n acht uitvaarten per maand."

Wat is er door de coronacrisis veranderd?

"Door de nieuwe regels moesten we alles overboord gooien en op zoek gaan naar een andere invulling. Je zou kunnen zeggen dat we eigenlijk opnieuw het wiel moesten uitvinden en dat was een uitdaging. Maar door enthousiasme, flexibiliteit en creativiteit hebben we allerlei dingen bedacht om zo goed mogelijk in deze tijd een uitvaart te verzorgen."

Normaal gesproken geef ik altijd een hand met liefde als ik iemand condoleer." Alexandra Markusse - uitvaartondernemer

Heb je voorbeelden?

"Er is bijvoorbeeld een extra telefoon aangeschaft, zodat we nog beter bereikbaar waren. Ook de website is aangepast met een online condoleanceregister en een pagina waar via een livestream de dienst bijgewoond kan worden. Daarnaast is er een app ontwikkeld die nabestaanden kunnen downloaden. De app bevat een catalogus met kisten, rouwkaarten en bloemen. De nabestaanden kunnen samen met familie een keuze maken, zonder dat wij daarbij aanwezig zijn."

Kan iedereen goed omgaan met de nieuwe situatie?

"Tijdens de lockdown was het met name voor de nabestaanden emotioneel erg zwaar. Door alle maatregelen moesten er uitvaarten worden aangepast en kon niet meer worden voldaan aan alle wensen. Vooral in het begin was dat lastig. Nu is dat enigszins anders, want nabestaanden kunnen zich er emotioneel beter op voorbereiden."

Alexandra Markusse (foto: Alexandra Markusse uitvaartverzorging bv)

Is de relatie die je opbouwt met nabestaanden anders sinds de coronacrisis?

"Ik beleef m'n werk nog intensiever. Normaal gesproken geef ik altijd een hand met liefde als ik iemand condoleer, maar dat kan nu niet. En door alle maatregelen is het verdriet bij de nabestaanden groter. Je bent dus nog meer bij mensen betrokken om ervoor te zorgen dat ze, ondanks het verdriet, er een goed gevoel aan overhouden. Die extra aandacht is juist nu erg belangrijk."

Veel veranderingen tijdens de uitvaart. Is de nazorg wel hetzelfde gebleven?

Door alle veranderingen is de nazorg op dit moment intensiever dan normaal. Na een uitvaart hebben we altijd na verloop van tijd nog een evaluatiegesprek met de nabestaanden. Maar nu bellen we in de eerste week na de uitvaart al op om te vragen hoe het met ze gaat.

De zaal waar de dienst wordt gehouden (foto: Alexandra Markusse uitvaartverzorging bv)

Zijn de veranderingen in de uitvaartbranche van blijvende aard?

"Ik las deze week de tekst 'If you change nothing, nothing will change' en daar ben ik het wel mee eens. We moeten namelijk in beweging blijven, anders komen we niet vooruit. En door deze moeilijke periode worden we gedwongen om op een andere manier te werken. Dat is soms lastig, maar we moeten uitgaan van het positieve en met die intentie handelen."