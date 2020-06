Vernieuwd Pure C wil regio wereldwijd aanzien geven

De rust is terug op het gezicht van Syrco Bakker. Zijn ogen staan alert zoals bij een topsporter. Er straalt passie en scherpte uit maar er verschijnt ook regelmatig een ontspannen en gulle lach. De coronacrisis maakte veel bij hem los. "Ik werd er wel onrustig van omdat je heel veel onzekerheid hebt. We zijn ook druk aan het ondernemen met andere zaken en initiatieven dus dan word je wel onrustig en raak ik wel een beetje geïrriteerd. Maar natuurlijk ook de onzekerheden over gezondheid."

Leerzame tijd

Toch was de verplichte sluiting vanwege de coronacrisis ook een leerzame tijd en dan niet per se op zakelijk gebied. Bakker: "Je krijg je prioriteiten weer een beetje duidelijker. Hopelijk blijft dat er wel in zitten. Waar zit de waarde. Kies lokaal en ga niet even bij een grote multinational boodschappen doen. Heb een je een barbecue in de tuin. Geniet van het moment. Leg je telefoon weg. Dat leer je wel in zo'n periode."

Topchef Syrco Bakker van Pure C in Cadzand (foto: Chantal Arnts)

Pure C hoort nationaal bij de culinaire top. Het restaurant krijgt regelmatig prijzen en Michelin beloonde de zaak met twee sterren. Syrco Bakker heeft duidelijke doelen voor de toekomst: "Ik wil Cadzand als food destination op de kaart zetten. Dat is het ultieme doel. Dat mensen uit de hele wereld naast Bilbao of Kopenhagen ook naar deze regio komen om van de mooie producten en mooie smaken te genieten."

Happy in Zeeland

De roots van Syrco Bakker liggen in Brabant. Dertien jaar geleden kwam hij bij Sergio Herman in Oud Sluis werken en na drie jaar mocht hij de scepter zwaaien in het nieuwe Pure C. Inmiddels is Syrco Bakker gesetteld in Zeeland: "Ik heb hier een mooi gezin, een mooi huis gebouwd, ik voel me hier thuis. Ze denken ook regelmatig dat ik een geboren en getogen Zeeuw ben. Ik voel me hier happy."

(foto: Chantal Arnts)

Pure C was begin dit jaar een tijd dicht vanwege een grondige verbouwing. Daarna was de zaak zes weken open tot de coronacrisis kwam en Bakker de tent weer moest sluiten. Daarom voelt het nog steeds een beetje als een nieuw restaurant.

'Nóg beter tot zijn recht'

"De overgang tussen binnen en buiten gaat bijna vanzelf. We hebben een omgeving gecreëerd waar onze Zeeuwse topproducten en mijn pure keuken nóg beter tot zijn recht komt met respect voor het spectaculaire uitzicht en de unieke omgeving." Zo omschrijft Bakker het nieuwe uiterlijk van zijn restaurant. Er staan houten sculpturen die op schelpen lijken en aan de wand hangen gekleurde spiegels die een Zeeuwse zonsondergang voorstellen. "Ik ben er superblij mee."

