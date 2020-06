Drugs, vuurwerk en vuurwapen gevonden bij controle bedrijventerrein

Een politiebusje bij een eerdere integrale controle in de gemeente Goes - archief (foto: HV Zeeland)

In een loods op industrieterrein Eindewege in vonden de agenten ruim 300 gram hasj en 295 gram wiet. Het bezitten van softdrugs wordt gedoogd bij hoeveelheden tot tot vijf gram. Ook vonden de agenten meerdere goederen die gebruikt worden voor het uitwassen van cocaïne, het proces waarbij ruwe cocapasta wordt gezuiverd tot snuifbare cocaïne.

Nog geen aanhoudingen

In diezelfde loods vond de politie ook twee tassen met illegaal vuurwerk en een vuurwapen. Alle goederen zijn door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. Er zijn in deze zaak nog geen aanhoudingen verricht.

De controle in 's-Heer Arendskerke was onderdeel van een grotere integrale controle, zoals dat heet, door de politie, douane en Belastingdienst, waarbij meerdere bedrijven gecontroleerd worden op tekenen van ondermijning. Naast industrieterrein Eindewege was er ook een controle bij twee bedrijven op bedrijventerrein De Poel in Goes. Daarbij werden volgens de gemeente 'geen onrechtmatigheden aangetroffen'.

Tevreden

Burgemeester Margo Mulder van de gemeente Goes is tevreden met de uitkomst van deze controle. "Met deze gezamenlijke aanpak willen we illegale activiteiten in Goes terugdringen en daarmee onze bedrijventerreinen veilig en aantrekkelijk houden. Een goed ondernemersklimaat is heel belangrijk. Gelet op het resultaat is de kans groot dat er de komende tijd nog meer controles plaatsvinden op bedrijventerreinen in Goes."