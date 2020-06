Vijf jaar na ontsnapping vliegt lepelaar tegen hoogspanningskabel en overlijdt

De vogel is gevonden door ecoloog Erik Speksnijder van stichting Het Zeeuwse Landschap. Hij wilde aan de hand van de metalen ring, die rond een van de poten van de vogel zat, uitzoeken waar de vogel vandaan kwam. Maar in plaats van antwoorden, stuitte hij in eerste instantie vooral op veel vragen.

Dierentuin Praag

Uit de gegevens bleek namelijk dat de vogel was geringd in de dierentuin van Praag, waar de vogel in 2009 is geboren. Een jaar later is vogel verhuisd naar het Wilsbroek Breeding Centre in België, waar de vogel in 2015 ontsnapte.

Dat betekent dat de vogel na zijn ontsnapping nog vijf jaar in het wild heeft overleefd, totdat het onfortuinlijke dier tegen een hoogspanningskabel vloog bij Driewegen. Overigens heeft de spanning op de kabel niets met het overlijden van het dier te maken. De vogel overleed door de klap van de botsing met de kabel. In Nederland komen naar schatting ieder jaar een miljoen vogels op die manier te overlijden.