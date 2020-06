OM wil dat drie Middelburgers ruim een miljoen aan crimineel verdiend geld terugbetalen

Wietplant (foto: rechtenvrij)

De rechtbank staat nu voor de taak om te bepalen of het nog redelijk is om na al die tijd zo'n groot bedrag te vorderen. De advocaat van de drie Middelburgers is van mening dat de redelijke termijn ruimschoots is overschreden.

'Verdediging niet meer mogelijk'

Volgens advocaat Van der Want moet het OM niet-ontvankelijk worden verklaard. "Het verdedigingsbelang en het belang tot waarheidsvinding zijn geschonden door het extreme tijdsverloop. Effectieve verdediging is niet meer mogelijk."

De reden dat de ontnemingsvordering zo lang op zich heeft laten wachten is een samenloop van omstandigheden. In eerste instantie bleef de zaak liggen omdat het Openbaar Ministerie wilde wachten tot de veroordeling van de drie onherroepelijk was. Vervolgens moesten opnieuw getuigen worden gehoord, dat is vorig jaar gebeurd. Ten slotte duurde het nog een tijd voordat er ruimte was in de planning om de zaak voor te laten komen.

Het OM wil de drie Middelburgers voor ruim een miljoen plukken (foto: Pixabay)

De drie, die al lang geleden veroordeeld zijn en hun straf hebben gehad, staan volgens hun advocaat al jaren stil. Door het enorme bedrag dat ze mogelijk nog moeten betalen, kunnen ze niet verder met hun leven. De vrouw kampt met depressiviteit. Alle drie hebben ze een uitkering als enige inkomen.

Tien procent korting

Het Openbaar Ministerie erkent dat de redelijke termijn is overschreden en vindt een korting van tien procent over het bedrag dat de drie moeten terugbetalen daarom op zijn plaats. Maar de advocaat vindt dat niet genoeg en wil dat zijn cliënten helemaal niets meer hoeven te betalen na al die jaren.

De rechtbank neemt zes weken de tijd om na te denken over deze zaak, 6 augustus is de uitspraak.