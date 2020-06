'Boeren zijn oververtegenwoordigd in waterschapsbestuur'

Het waterschap gaat onder meer over het waterbeheer (foto: Gina Heynze)

Nu is het zo dat er standaard zetels zijn gereserveerd voor boeren, bedrijven en natuurorganisaties, zogenoemde 'geborgde zetels'. Wie de overige zetels inneemt, wordt bepaald door de verkiezingsuitslag.

Eerder deze maand kwam een commissie met het advies om te stoppen met dit kiessysteem. Ook GroenLinks in de Tweede Kamer vindt dat. Deze partij diende onlangs een initiatiefwet in om het systeem te veranderen.

Het algemeen waterschapsbestuur van het Waterschap Scheldestromen heeft dertig zetels. Daarvan zijn 7 zetels, zogenoemde geborgde zetels. Bestemd voor boeren (2), bedrijven (2) en natuur (1). De overige 23 zetels worden gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen.

Wim van Gorsel van de ZLTO is er geen voorstander van om het systeem te veranderen. Hij neemt namens de boeren een van de zeven geborgde zetels in bij Waterschap Scheldestromen.

Volgens Van Gorsel is de huidige samenstelling juist logisch. "Er zijn geborgde zetels voor boeren, bedrijven en natuur", legt hij uit. "Dat is zo gedaan omdat de gevolgen voor deze sectoren desastreus kunnen zijn als het waterschap een beslissing neemt." Waarmee hij bedoelt dat de belangen van deze sectoren vele malen hoger zijn dan die van individuele inwoners.

Boerenbolwerkjes

Een argument dat volgens Maarten Rossen niet opgaat, omdat deze sectoren ook via de politieke partijen worden vertegenwoordigd en nu worden oververtegenwoordigd. "VVD, SGP, CDA en de Partij voor Zeeland komen ook op voor de agrarische sector", zegt Rossen. "Dat zijn gewoon boerenbolwerkjes."

Volgens Rossen vertegenwoordigt dertig procent van de in totaal dertig zetels op deze manier de agrarische sector in het huidige algemene bestuur. Dat is inclusief de drie geborgde zetels die de agrarische sector sowieso heeft.

Bevooroordeeld

Het advies om de geborgde zetels af te schaffen, de aanleiding voor deze Zeeuwse Kamer, is volgens Wim van Gorsel een slecht advies. "De adviescommissie bestond uit vijf leden, waarvan er drie van tevoren al zeiden dat ze geen voorstander zijn van het huidige systeem." Verder: "In tegenstelling tot de Tweede Kamer gaat het waterschap over een specifiek onderwerp, waar alle belangen goed vertegenwoordigt moeten zijn. Onder wie de boeren."

Rossen vindt het advies juist 'een van de meest verstrekkende'. Het is het derde onderzoek dat is gedaan naar de samenstelling van het waterschapsbestuur. Rossen is van mening dat de belangen van boeren, bedrijven en natuur ook prima kunnen worden vertegenwoordigd door politieke partijen: "Die hebben mensen in hun achterban die de sectoren kunnen vertegenwoordigen."

Reformatorische dijken

"We zijn het in het waterschapsbestuur over heel veel dingen eens." legt Rossen uit. "De verschillen zijn klein, want er bestaan bijvoorbeeld geen reformatorische dijken of sociaal-democratische wegen."

Het punt waar de huidige samenstelling problemen oplevert zijn de belastingen. "Dat is de crux." Volgens Rossen zorgen de geborgde zetels er in combinatie met de 'boerenbolwerkjes' ervoor dat de inwoners voor belastingverhogingen opdraaien.

Belastingen

"Onzin", volgens Van Gorsel. Boeren dragen flink meer waterschapsbelasting af dan particulieren. Dus logisch dat zij dan ook meer inspraak hebben. "De belangen zijn groter."

Vanavond staat er vergadering op de agenda bij het Waterschap Scheldestromen. Een van de onderwerpen? Belastingen.