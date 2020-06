Stadsstrand in Goes komt terug, maar het geluid wordt wel in de gaten gehouden

Impressie van het stadsstrand op de nieuwe locatie (foto: Gemeente Goes)

Lima Beach was vorig jaar een nieuw concept in Goes. De tijdelijke strandbar was gevestigd aan het water op de hoek van de Houtkade en de Ketelkade. Nu komt Lima Beach een stukje verder aan de Houtkade om de geluidsoverlast tot het minimum te beperken.

Monitoren

De gemeente heeft een vergunning voor twee jaar verleend. Wel worden "de effecten op het gebied van openbare orde, veiligheid, verkeer, parkeren geluid en beleving de omgeving gemonitord." Als Lima Beach over de schreef gaat worden maatregelen genomen of de vergunning ingetrokken.

Meehelpen met creatieve ideeën

Dat klinkt dreigend, maar de gemeente is blij met het initiatief, zegt wethouder Joost de Goffau: "Het was vorig jaar een succes, maar er waren wel wat geluidsklachten. Maar als college kijken wij hoe we creatieve ideeën gestalte kunnen geven, als dat mogelijk is."

Stadsstrand in Goes op de vorige locatie. (foto: Omroep Zeeland)

De strandbar zal zondag tot en met donderdag open zijn van 10 tot 21 uur en vrijdag en zaterdag van 10 tot 23 uur. Wanneer de strandbar weer open zal gaan is nog niet precies bekend. De vergunningverlening duurt naar verwachting vier weken.