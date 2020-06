Opnieuw geen nieuwe coronabesmettingen in verpleeghuizen, zes patiënten zijn hersteld

Bewoner loopt over de gang in verpleeghuis Ter Reede - archief (foto: Omroep Zeeland)

Dat melden de Zeeuwse ouderenzorgorganisaties Allévo, Cederhof, Cleijenborch, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom. Het is nu precies een maand geleden dat de verpleeghuizen weer bezoek mochten ontvangen. Sinds twee weken mogen dit meerdere vaste bezoekers per cliënt zijn. Inmiddels is dit ook op bijna alle locaties in Zeeland mogelijk.

Bezoekregeling verder versoepelen

Minister Hugo de Jonge kondigde gisteren in de persconferentie aan dat de verpleeghuizen per 1 juli hun bezoekregeling verder mogen versoepelen. De Zeeuwse verpleeghuizen zijn al aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Per locatie wordt in samenspraak met de medewerkers, de ondernemingsraad en de cliëntenraad een plan voor de bezoekregeling opgesteld en dat wordt ook telkens bijgesteld naar de actuele situatie.

Verdere versoepeling hangt af van de complexiteit van de zorgbehoefte van cliënten en de specifieke kenmerken van de ruimtes en locaties. Zo kijken de ouderenzorgorganisaties ook naar het openstellen van de restaurantvoorzieningen.

Speciale coronateams opgeheven

Ook in de thuiszorg gaat het volgens de zorgorganisaties al een tijdje de goede kant op met het aantal coronabesmettingen. Omdat er al een aantal weken geen cliënten positief getest zijn op corona, worden de speciale coronateams op 29 juni opgeheven. Indien nodig door een toename van het aantal besmettingen gaan deze teams weer terug aan de slag, laten de zorgorganisaties weten.