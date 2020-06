Danny Vera en Joe Buck nog steeds in race voor Notekraker

Joe Buck en Danny Vera

Zanger Danny Vera maakt samen met Di-Rect en Eefje de Visser kans op de Gouden Notekraker, de prijs waarmee musici in Nederland een artiest eren voor jarenlange podiumprestaties. De zilveren variant is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor aanstormend talent. Behalve Joe Buck zijn Darlyn en Maarten Vos genomineerd.

Succes dankzij reclame

Joe Buck is de artiestennaam van Sjoerd de Buck uit Oostburg. Hij brak door met de single The Way You Take Time, dat gebruikt werd in een tv-reclame voor een supermarkt. Danny Vera had vorig jaar succes in Nederland met zijn single Roller Coaster. Hij maakte vele succesvolle club- en theatertours. Beide artiesten stonden vorig jaar wekenlang in de Nederlandse Top 40.

In beide categorieën konden muzikanten tot 21 juni op tien artiesten stemmen. Vandaag maakte Sena de top drie bekend. De stembussen zijn nu weer geopend voor de aangesloten muzikanten. Die bepalen welke collega's er met de Notekrakers vandoor gaan. De uitreiking is op 22 september.