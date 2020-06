Touringcarbedrijf blij met versoepeling: 'Het is met een mondkapje, maar beter dan stilstaan'

Spruit doelt daarmee op de vijftig touringcars die al sinds de lockdown in maart stilstaan. "Normaal zijn ze eigenlijk allemaal weg, op reis door Europa met toeristen of met schoolreisjes. We rijden ook met toeristen uit bijvoorbeeld Australië, maar die mogen Europa niet in dus dat valt weg."

Hele dure bussen

Het hoogseizoen van AMZ loopt van april tot oktober, nu heeft nog geen dertig procent van de bussen kunnen rijden, of met veel minder passagiers. "We rijden met hele dure bussen, twee tot drie ton, die aan allerlei milieuregels moeten voldoen. Die hebben allemaal stilgestaan en dat heeft dus geen geld opgeleverd. Dat voelen we wel in onze portemonnee", zegt Spruit.

AMZ Borssele hoopt volgend jaar april weer te beginnen 35 bussen. "We gaan langzaam opstarten, maar halverwege het jaar moeten ze weer alle vijftig rijden", hoop Spruit.