Mexicanen smullen van de poffertjes van Glenn uit Aardenburg, maar nu even niet (foto: Glenn van Damme)

Van Damme is in die tijd niet alleen op 'zijn Mexicaanse' verliefd geworden, maar ook op het land, de cultuur, de natuur, het eten en de mensen. Van Aardenburg met 2.500 inwoners, belandde hij in Mexico-Stad met meer dan 23 miljoen inwoners. En dat bevalt goed.

Foodtruck met poffertjes

"We zijn voor de grap begonnen met poffertjes te bakken op kleine evenementen", legt hij uit. Van Damme is verliefd geworden op Mexico, maar de Mexicanen zijn ondertussen verknocht aan de poffertjes van het stel. De zaken gingen zo goed dat het stel een foodtruck kon kopen.

Glenn in Mexico (foto: Glenn van Damme)

"We gaan naar allerlei evenementen. Afgelopen jaar stonden we zelfs op de allergrootste festivals van het land. Er komen dan 180.000 man in een weekend. Dan heb je een enorme boost."

Eind aan het succes

Aan het succes van vorig jaar kwam in april een abrupt eind door het coronavirus. "Nu ligt alles stil en festivals is waarschijnlijk het allerlaatste dat terugkomt. We waren ook nog niet op het punt dat we konden sparen", vertelt Van Damme in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis.

Dat komt omdat hij flink geïnvesteerd heeft om professioneler te kunnen worden. Toch gloort er licht aan de horizon, want sinds deze maand zijn er ook versoepelingen in Mexico. Al zal het nog wel even duren voordat de Zeeuw samen met zijn Mexicaanse weer op festival staan.