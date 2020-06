VRZ: Deze zomer geen grote evenementen in Zeeland

Concert at Sea (foto: ANP)

Organisatoren van grote Zeeuwse evenementen hadden gisteren na de persconferentie van premier Mark Rutte misschien wat hoop gekregen. Hij zei dat er eind augustus waarschijnlijk weer grote evenementen kunnen plaatsvinden. Die hoop wordt nu door Lonink de grond ingeboord.

Hij zegt dat de minister president voor verwarring heeft gezorgd door te zeggen dat het aanvragen van een vergunning zes weken duurt. "De regering heeft ons vaker verrast. We krijgen nog de definitieve aanpassing en de gevolgen die dat heeft voor de noodverordening."

Wel ruimte voor kleine evenementen

Lonink zegt dat de wettelijke termijn voor de aanvraag van C-evenementen, het gaat dan om de grootste festivals als Concert at Sea, zelfs veertien weken van tevoren aangevraagd moeten worden. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden of er genoeg hulpdiensten beschikbaar zijn. "Die aanvragen moeten binnenkomen bij gemeenten en behandeld worden. Wij wachten de aanvragen af, maar zijn wel terughoudend. Net als in het begin, omdat het in Zeeland bom- en bomvol kan zijn."

De verblijfsrecreatie zit volgens Lonink tot het laatste bed vol en hij verwacht ook nog eens dat veel Zeeuwen thuisblijven en van dagrecreatie gebruikmaken. De voorzitter van de veiligheidsregio zegt wel dat er ruimte is voor het organiseren van kleine evenementen, die aanvraagtermijn is minder lang. "Die kunnen gewoon aangevraagd worden en daar gaan we volgende week een handelingskader voor ontwerpen."

Uitdaging om toeristen te spreiden

Volgens Lonink is het deze zomer voor Zeeland een uitdaging om op het drukste moment van de zomer toeristen te kunnen spreiden. "De gemeente Veere is al met een app bezig. We hebben wel in beeld waar het druk is, maar het is ook belangrijk om te kijken waar je mensen naartoe kunt leiden. Zoutelande en Dishoek zijn bomvol terwijl er in Vrouwenpolder en in Zeeuws-Vlaanderen ruimte is op de stranden. Daar willen we graag mensen in begeleiden, want we zijn blij dat we toeristen in Zeeland kunnen ontvangen."