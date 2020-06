Zeeuwse gemeenten uiten 'ernstige zorgen' aan ministers

Zeeuwse vlag in Zierikzee (foto: Ria Overbeeke)

Gemeenten krijgen kosten voor bijvoorbeeld zorg en uitkeringen van het Rijk vergoed via het gemeentefonds. Begin deze maand kondigde minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer een herverdeling aan. Het gevolg zou kunnen zijn dat kleinere gemeenten met minder dan 100.000 inwoners er op achteruitgaan.

Voor gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners betekent het dat er gemiddeld 37 euro per inwoner minder binnenkomt. "Gemiddeld", benadrukt wethouder Jon Herselman van Kapelle die namens Zeeland onder andere over dit dossier gaat. "Dus het kan ook zijn dat de ene gemeente 10 euro per inwoner moet inleveren, en de volgende 50."

Gemeenten moeten fors bezuinigen

Dat baart de gemeenten in Zeeland zorgen, schrijven zij in de brief die is ondertekend door commissaris van de Koning Han Polman. "Veel gemeenten in Zeeland hebben te kampen met een fors financieel tekort en moeten al fors bezuinigen", is te lezen in de brief. Het zou betekenen dat financiële tekorten alleen nog maar verder toenemen.

Tekorten lopen op

Over de herverdeling is nog niets definitief besloten door de Tweede Kamer of de minister. Toch maken de Zeeuwse overheden zich zoveel zorgen dat zij zelf al onderzoek hebben laten uitvoeren door het bureau Significant naar de mogelijke gevolgen van de plannen. Volgens dat bureau verwachten negen van de dertien gemeenten dat het tekort op het sociaal domein oploopt van 21 miljoen euro in 2018 tot 40-45 miljoen dit jaar.

Het sociaal domein? Onder het sociaal domein vallen bijvoorbeeld jeugd- en ouderenzorg, maar ook voorzieningen voor gehandicapten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

"Driekwart van de gemeenten in Nederland zou er volgens dit rapport op achteruitgaan", zegt Herselman. "Wij hebben als Zeeland gezegd: 'We moeten zo snel mogelijk van ons laten horen.'" Volgens Herselman wijken de Zeeuwse gemeenten af van de andere Nederlandse gemeenten en wordt daar in de herverdeling te weinig rekening mee gehouden.

'Serieuze aandacht'

"Door de eilandenstructuur hebben we in Zeeland te maken met veel grotere reisafstanden. En Zeeland vergrijst, wat betekent dat wij in het sociaal domein 'zorg' meer kosten hebben dan in de Randstad, waar de bevolking gemiddeld wat jonger is." De gemeenten hopen met de brief 'serieus aandacht' te krijgen en heten de ministers welkom in de provincie om een gesprek aan te gaan.