Besluit wie onderzeebotenopdracht krijgt valt pas in 2022

Onderzeeboot gebouwd in Zweden (foto: Saab Kockums)

Donderdag debatteerde de vaste defensiecommissie over de aanschaf van nieuw defensiematerieel. In de race voor de bouw van de onderzeeboten zijn nu nog drie partijen: Damen/Saab, het Franse Naval Group met IHC en het Duitse Thyssenkruppe Marine Systems.

SGP en coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie willen de beslissing wie de bouw van de onderzeeboten mag doen naar voren halen. Ze vinden dat Damen/Saab de beste keuze is en het kabinet daar nu al mee in zee moet gaan. Vier andere partijen, D66, SP, PvdA en GroenLinks, zien daar niks in.

Visser wil ook verder praten met drie partijen

Ook staatssecretaris Barbara Visser van Defensie gaf aan door te willen met de drie partijen. Ze zegt bewust te hebben gekozen voor een meervoudige aanbesteding. "Op het moment dat er gesproken werd over de vervanging van de onderzeeboten, was er geen Nederlandse partij die het ontwerp, de bouw en het onderhoud zelf kon doen."

Anders had ze daar zeker aangeklopt, laat de staatssecretaris weten. "Daarna zijn we op zoek gegaan naar buitenlandse partijen die aan onze eisen kunnen voldoen." Uit gesprekken met de drie consortia (Damen/Saab, Naval/IHC en Thyssenkruppe) kwam eind vorig jaar geen duidelijke winnaar uit de bus en daarom wil de staatssecretaris verder praten om te zien welke partij de beste boot, voor de beste prijs, met zo veel mogelijk Nederlandse betrokkenheid kan bouwen.

Teleurgesteld na het debat

Chris Stoffer van de SGP gaf aan teleurgesteld te zijn na het debat. Hij vindt dat het kabinet een grote fout maakt door niet nu al te kiezen voor één partij. "Met Damen/Saab weten we zeker dat de onderzeeërs in Vlissingen worden gebouwd. Het levert hier werkgelegenheid op en die mensen geven hun geld ook weer in Nederland uit." Daarnaast vinden zowel de SGP, als de VVD, CU en CDA dat onderzeeboten een kwestie van nationale veiligheid zijn, omdat ze op geheime missies gaan. De bouw, ontwikkeling en kennis ervan moet je niet willen beleggen in het buitenland, zeggen ze.

De klus is voor Damen van levensbelang (foto: Omroep Zeeland)

De Vlissingse scheepsbouwer Damen hoopt de klus binnen te halen en zou gebaat zijn bij een eerder besluit. De opdracht is van levensbelang voor de scheepsbouwer, omdat het al enige tijd in financieel zwaar weer verkeert. "We hebben het debat met belangstelling gevolgd. Goed om te horen dat veel partijen zich hard maken voor de belangen van de Nederlandse marinebouw, en de vele mensen die daarbinnen werkzaam zijn", zegt woordvoerder Robin Middel van Damen.

"We weten als geen ander dat we de beste boot, voor de beste prijs kunnen leveren. Zowel voor de Nederlandse marine als voor de export. Wij zijn dan ook klaar om onze schouders te zetten onder dit mooie project."

Waarom is de vervanging van de onderzeeboten nodig? De onderzeeboten die Nederland nu heeft zijn verouderd en aan vervanging toe. Ze worden regelmatig ingezet voor geheime (spionage)missies. De onderzeeërs die Saab en Damen willen bouwen zijn 73 meter lang (5 meter langer dan de huidige). Ze moeten lang en ver weg kunnen, zich in ondiep water kunnen begeven en voorzien zijn van de nieuwste (spionage)apparatuur. Ze beschikken over luchtonafhankelijke voortstuwing en hebben een sluis om speciale eenheden en onbemande onderzeebootjes te lanceren.

Of het kabinet ook daadwerkelijk verder gaat praten met alleen Damen/Saab is nog de vraag. De motie moet nog in stemming worden gebracht en dan een meerderheid van de stemmen krijgen. De aanbesteding kan volgens Visser gegund worden in 2022. De eerste onderzeeboot zou dan in 2028 het water in moeten gaan.

Lees ook: