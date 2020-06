Versoepeling voor evenementen: 'We zijn blij gemaakt met een gereanimeerde mus'

Wondergem wil voorop stellen dat hij natuurlijk wil dat het muziekfestival in Nisse op 17, 18 en 19 juli gewoon doorgaat maar het is, na het nieuws van gisteravond zoeken naar de gepaste vorm. Wondergem: "Het enthousiasme is er, maar we realiseren ons ook dat als het doorgaat, we in alle opzichten onder een vergrootglas zullen liggen, omdat we één van de eersten zijn."

Wil het publiek wel komen?

Verder moet er goed nagedacht worden wat er wel en niet mag, wie er voor wat verantwoordelijk is en of de organisatoren het nog allemaal voor elkaar krijgen in een paar weken tijd. "Normaal gesproken doen we een jaar over de organisatie. Nu moet alles in een hele korte tijd geregeld worden. En dan is er ook nog de vraag is het publiek er ook klaar voor. Komen ze wel?"

Publiek tijdens de editie van 2017 (foto: Muziekfestival Nisse)

In april had de organisatie nog op hun Facebookpagina gemeld dat het evenement definitief niet door zal gaan maar dat bericht kan waarschijnlijk in de prullenbak. Deze middag is er overleg geweest binnen het organisatiecomité en de intentie is er. "Nu moeten we nog afwachten aan welke voorwaarden we moeten voldoen."

Dooie mus

Of ze blij zijn gemaakt met een dooie mus gisteravond, zo wil Wondergem het nieuws ook niet afschilderen. "Zie het als een half dooie mus, die nog een klein beetje leefde. Nu is het beestje gereanimeerd maar nog niet helemaal beter."

Jan Lonink, voorzitter van de veiligheidsregio in Zeeland, heeft vandaag gezegd dat er deze zomer ruimte is voor kleine evenementen. Organisatoren moeten daarvoor wel toestemming krijgen van de gemeente. Grote evenementen kunnen deze zomer doorgestreept worden, liet Lonink weten.

